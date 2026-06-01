Arnaldi ai quarti di finale del Roland Garros 2026: quanto guadagna? Punti, soldi e montepremi

Matteo Arnaldi vola ai quarti di finale del Roland Garros 2026. Il tennista sanremese si è imposto al termine di una battaglia di cinque set su Frances Tiafoe, testa di serie numero 19 del tabellone. Per l’azzurro si tratta del primo quarto Slam raggiunto in carriera.
ARNALDI AI QUARTI A PARIGI: PUNTI, SOLDI E MONTEPREMI
Con i quarti di finale raggiunti a Parigi, Matteo Arnaldi si è assicurato un assegno di 47o.000 euro. Un risultato che gli consente inoltre di conquistare 400 punti ATP, un bottino particolarmente importante e che permette al tennista sanremese di tornare al momento ad un passo dal Top 50 ATP.
MONTEPREMI E PUNTI RANKING ROLAND GARROS 2026
PRIMO TURNO – €87,000 – 10 punti
SECONDO TURNO – €130,000 – 50 punti
TERZO TURNO – €187,000 – 100 punti
OTTAVI DI FINALE – €285,000 – 200 punti
QUARTI DI FINALE – €470,000 – 400 punti
SEMIFINALE – €750,000 – 800 punti
FINALE – €1,400,000 – 1300 punti
VITTORIA – €2,800,000 – 2000 punti