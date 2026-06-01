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Arnaldi ai quarti di finale del Roland Garros 2026: quanto guadagna? Punti, soldi e montepremi

Tommaso Vitali
By Tommaso Vitali
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Matteo Arnaldi agli Internazionali d'Italia 2026
Matteo Arnaldi - Foto FITP

Matteo Arnaldi vola ai quarti di finale del Roland Garros 2026. Il tennista sanremese si è imposto al termine di una battaglia di cinque set su Frances Tiafoe, testa di serie numero 19 del tabellone. Per l’azzurro si tratta del primo quarto Slam raggiunto in carriera.

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ARNALDI AI QUARTI A PARIGI: PUNTI, SOLDI E MONTEPREMI

Con i quarti di finale raggiunti a Parigi, Matteo Arnaldi si è assicurato un assegno di 47o.000 euro. Un risultato che gli consente inoltre di conquistare 400 punti ATP, un bottino particolarmente importante e che permette al tennista sanremese di tornare al momento ad un passo dal Top 50 ATP.

MONTEPREMI E PUNTI RANKING ROLAND GARROS 2026

PRIMO TURNO – €87,000 – 10 punti

SECONDO TURNO –  €130,000 – 50 punti

TERZO TURNO – €187,000 – 100 punti

OTTAVI DI FINALE –  €285,000 – 200 punti

QUARTI DI FINALE –  €470,000 – 400 punti

SEMIFINALE – €750,000 – 800 punti

FINALE –  €1,400,000 – 1300 punti

VITTORIA –  €2,800,000 – 2000 punti

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