Quando gioca Arnaldi ai quarti di finale del Roland Garros 2026? Data, orario e diretta tv

Matteo Arnaldi vola ai quarti di finale del Roland Garros 2026. Il tennista sanremese ha superato al quinto set Frances Tiafoe riuscendo per la prima volta ad arrivare tra i migliori otto giocatori di un torneo del Grande Slam e si giocherà un posto in semifinale nel derby con Matteo Berrettini.
ORARIO E DOVE VEDERE ARNALDI
La sfida tra Arnaldi e Berrettini andrà in scena mercoledì 3 giugno sul Philippe-Chatrier con orario da definire. Il match verrà trasmesso sulle piattaforme Discovery+ e HBO Max previo abbonamento.