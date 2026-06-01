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Quando gioca Arnaldi ai quarti di finale del Roland Garros 2026? Data, orario e diretta tv

Redazione
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Matteo Arnaldi al Roland Garros 2026
Matteo Arnaldi - Foto PressFocus/ipa-agency.net

Matteo Arnaldi vola ai quarti di finale del Roland Garros 2026. Il tennista sanremese ha superato al quinto set Frances Tiafoe riuscendo per la prima volta ad arrivare tra i migliori otto giocatori di un torneo del Grande Slam e si giocherà un posto in semifinale nel derby con Matteo Berrettini.

ORARIO E DOVE VEDERE ARNALDI

La sfida tra Arnaldi e Berrettini andrà in scena mercoledì 3 giugno sul Philippe-Chatrier con orario da definire. Il match verrà trasmesso sulle piattaforme Discovery+ e HBO Max previo abbonamento.

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