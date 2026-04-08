A che ora Berrettini-Fonseca in tv: data, orario e diretta ottavi Masters 1000 Monte-Carlo 2026

Matteo Berrettini se la vedrà contro Joao Fonseca negli ottavi di finale del Masters 1000 di Monte-Carlo 2026. Non ha ancora perso un game nel torneo il tennista azzurro, che dopo aver beneficiato del ritiro di Bautista Agut sul 4-0 all’esordio, ha piegato con un doppio 6-0 Daniil Medvedev. Il brasiliano è invece partito con un comodo successo ai danni di Diallo per poi superare in tre set e due ore e mezza l’ostico Rinderknech. Berrettini ha vinto l’unico precedente, in Coppa Davis nel 2024.

QUANDO E A CHE ORA BERRETTINI-FONSECA

La sfida tra Berrettini e Fonseca andrà in scena giovedì 9 aprile alle ore 11.00 sul Campo dei Principi. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che trasmetterà l’incontro su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Sarà inoltre possibile seguire la sfida anche in streaming tramite le piattaforme NOW (previo abbonamento) e Tennis Tv (previo abbonamento).