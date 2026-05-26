Roland Garros 2026: Ritiro per Muller contro Tsitsipas, il motivo e cosa succede con le scommesse

Ritiro per Alexander Muller nel match contro Stefanos Tsitsipas, valido per il primo turno del Roland Garros 2026. Il francese opta per il ritiro dopo aver richiesto un’intervento medico sul 6-2 3-0 in favore del greco, per un problema alla gamba e al polpaccio destro. Dopo il consulto con il fisioterapista è arrivato l’ufficiale ritiro dal torneo per Muller

RITIRO MULLER, COSA SUCCEDE CON LE SCOMMESSE

Nonostante la sfida fosse regolarmente iniziata, gran parte dei siti scommesse rimborsano gli esiti (Muller perdente, Tsistipas vincente), ma il consiglio è di controllare il regolamento del sito di betting sul quale avete piazzato la giocata. Verranno pagate regolarmente le quote relative al primo set, che si è concluso. Le quote che invece saranno rimborsate interessano il set betting. Infine, quelle sugli under e over games verranno pagate se l’esito risulta già certificabile.