Roland Garros 2026, rimonta storica per Arnaldi: batte Tiafoe e conquista i quarti

Un epilogo a dir poco surreale quello del campo ‘Suzanne Lenglen’ di Parigi, dove Matteo Arnaldi ha ribaltato un match che sembrava ormai perso e ha ottenuto la vittoria contro Frances Tiafoe per 7-6(5) 6-7(5) 3-6 7-6(3) 6-4 dopo più di cinque ore nell’ottavo di finale del Roland Garros.

Con questo successo, assieme a quello di Matteo Berrettini contro Juan Manuel Cerundolo e di Flavio Cobolli contro Zachary Svajda, per la prima volta in assoluto tre italiani nel singolare maschile approdano ai quarti di finale di uno Slam. Nell’edizione del 2024 di Wimbledon ci erano già riusciti Jannik Sinner, Lorenzo Musetti con l’aiuto, però, di Jasmine Paolini nel femminile.

Inoltre, l’azzurro classe 2001 ha raggiunto i quarti di finale in un Major per la prima volta in carriera, dopo esser stato sconfitto negli ottavi allo US Open del 2023 da Carlos Alcaraz e nel Roland Garros del 2024 da Stefanos Tsitsipas.

La svolta è arrivata nel quarto set quando, sul punteggio di 4-1 40-15 a favore dello statunitense, Arnaldi ha deciso di ribellarsi alla sconfitta e ha pian piano risalito la china. Nonostante sembrasse in riserva e sulle gambe, la voglia di non mollare ha prevalso, portando a casa una vittoria fondamentale sul piano mentale. Le premesse con cui il ligure, e gli altri due italiani, si affacciano alle fasi finali del torneo parigino non possono che far ben sperare, a partire dal prossimo turno, in cui Arnaldi sfiderà proprio un connazionale, Berrettini.