Alcaraz torna in campo e si allena con la mano sinistra

Carlos Alcaraz è fermo dalla metà di aprile, quando si è ritirato dal secondo turno dell’ATP 500 di Barcellona contro Tomas Machac, a seguito dell’infortunio al polso rimediato nel turno precedente.

Il murciano ha pubblicato tramite il suo profilo Instagram un video nel quale adotta un metodo decisamente insolito per allenarsi, cioè usando la mano sinistra, pur essendo destrimane. Il classe 2003 ha annunciato già da diverse settimane che non prenderà parte alla stagione su erba, nella quale difendeva la vittoria nell’ATP 500 del Queens e la finale a Wimbledon, lo scorso anno persa con Jannik Sinner.