Roland Garros 2026: Sabalenka regola Osaka in due set e si prende i quarti

Aryna Sabalenka non ammette repliche nel match di ottavi di finale del Roland Garros 2026 e batte Naomi Osaka con il punteggio di 7-5 6-3. Sedicesimo quarto di finale Slam per la bielorussa, che solamente in un’occasione non ha poi raggiunto la semifinale, nell’edizione del 2024 del torneo parigino, per mano dell’allora diciassettenne Mirra Andreeva.
La numero uno del mondo sfrutta al meglio le poche opportunità concesse dalla sua avversaria e pone fine ad una gara giocata sul filo del rasoio e che poteva presentare molte insidie. Nella prossima sfida affronterà per la prima volta in carriera Diana Shnaider, reduce dal successo al terzo set su Madison Keys.