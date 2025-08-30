Samsonova, cambio di team in vista: addio a Danilo Pizzorno

Liudmila Samsonova è pronta a rivoluzionare il proprio team. Secondo quanto raccolto da Spazio Tennis, la tennista russa, attualmente numero 20 del mondo, ha concluso il rapporto di lunga data con Danilo Pizzorno, tecnico ed esperto in videoanalisi con cui aveva iniziato a lavorare già da bambina. Nel circuito maggiore la collaborazione era ripresa nel 2021, con Pizzorno inizialmente affiancato a Silvestre e poi alla guida del progetto insieme ad Alessandro Dumitrache, coach e compagno della tennista, che resta ovviamente al fianco di Liudmila. Insieme a quella di Pizzorno si è chiusa anche l’avventura del fisioterapista Mattia Prati, così come è in arrivo un cambio nella preparazione atletica.

Conclusa l’esperienza allo US Open 2025 con un secondo turno (sconfitta in rimonta per 4-6 6-3 6-2 contro Priscilla Hon), Samsonova ha pubblicato sui social un post criptico accompagnato dall’hashtag #NewChapterAwaits, lasciando intendere di essere pronta a un nuovo capitolo. Qualcuno ha persino fantasticato su un suo approdo in azzurro, ma la realtà a volte è meno intrigante della fantasia. Pochi giorni dopo è arrivato un secondo post: “Una volta, qualcuno vicino a me mi disse: “Se impari a rispettare te stessa, gli altri ti rispetteranno”. Avevano ragione”, accompagnato dall’hashtag #NonMiMeritate.

Al momento sembra trattarsi di una frattura irreparabile con un team che negli ultimi anni aveva garantito stabilità a una giocatrice capace, nel febbraio 2023, di toccare il best ranking di numero 12 del mondo e solo pochi mesi fa di spingersi fino ai quarti di finale a Wimbledon. C’è quindi molta curiosità per i prossimi sviluppi: da un lato le scelte di Samsonova, tennista dalle qualità indubbie, dall’altro il futuro di Pizzorno e Prati, professionisti di grande esperienza che difficilmente resteranno a lungo fuori dal circuito. Pizzorno, in particolare, vanta rapporti di lunga data e il rispetto di molti giocatori: tra i primi nomi che vengono in mente c’è quello di Jasmine Paolini.