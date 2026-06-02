Roland Garros 2026: Andreeva stravince il suo quarto di finale con Cirstea

Mirra Andreeva vince lo scontro generazionale contro Sorana Cirstea, 6-0 6-3, in soli 56 minuti sotto il tetto del Philippe Chatrier e raggiunge per la seconda volta la semifinale dello slam parigino. Nel 2024 non riuscì a superare lo scoglio Jasmine Paolini, quest’anno invece attende il nome della propria sfidante dallo scontro tutto ucraino tra Elina Svitolina e Marta Kostyuk.

Un primo set da donna in missione, quello della 19enne russa, 6-0 in 22 minuti senza concedere mai la possibilità alla rivale di allungare lo scambio, nel secondo set il tenore agonistico del match si è alzato, la Cirstea è riuscita a dare battaglia e anche a contro-breakkare sotto 3-2. Nulla da fare comunque, la numero 8 del ranking WTA ha mantenuto concentrazione e livello tecnico a livelli molto alti, conquistato un break immediatamente dopo e portato a casa il match.