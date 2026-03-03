Masters 1000 Miami: iniziata la costruzione del campo centrale all’Hard Rock Stadium (VIDEO)

Il Miami Open entra ufficialmente nel vivo: sono iniziati i lavori di costruzione del campo centrale all’interno dell’Hard Rock Stadium, impianto che dal 2019 ospita il 1000 combined ATP e WTA. Come noto, il centrale di Miami è una struttura temporanea: viene montata ogni anno all’interno dello stadio e poi smontata al termine del torneo. Un’operazione imponente che trasforma la casa dei Miami Dolphins in un’arena tennistica da oltre 13.000 posti.

L’edizione 2026 si disputerà dal 17 al 29 marzo, con tanti italiani e italiane attesi tra tabellone principale e qualificazioni. Il ricordo più recente e dolce per il tennis azzurro è quello del trionfo di Jannik Sinner nel 2024, quando superò in finale Grigor Dimitrov conquistando il titolo in Florida. Lo scorso anno Sinner non ha potuto difendere il titolo a causa dei tre mesi di sospensione coincisi con il torneo, ma Miami resta un luogo speciale per lui. E nel 2026, oltre all’altoatesino, saranno diversi gli azzurri pronti a provarci fino in fondo. Intanto, la macchina organizzativa è partita: sotto, il video dei lavori di costruzione del centrale.