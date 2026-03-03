Il 18enne argentino Romeo Arcuschin momentaneamente sospeso per doping

Il giovane tennista argentino, Romeo Arcuschin, è stato momentaneamente sospeso dall’attività sul campo a causa di una violazione delle norme antidoping. Sarebbe accusato di aver fatto uso di sostanze proibite senza, inoltre, una valida esenzione per utilizzo medico. Ecco di seguito il comunicato dell’ITIA (International Tennis Integrity Agency):
“Il 16 febbraio 2026, l’ITIA ha inviato al giocatore un avviso di pre-accusa per violazione delle norme antidoping ai sensi dell’articolo 2.1 del TADP (presenza di una sostanza proibita nel campione di un giocatore) e/o dell’articolo 2.2 (uso di una sostanza proibita senza una valida esenzione per uso terapeutico (TUE))”.
Il diciottenne ha fornito un campione durante l’ITF del torneo M15 di Lima il 15 dicembre 2025, nel quale sarebbe stato riscontrato lo stanozololo, sostanza vietata dal TADP (Tennis Anti-Doping Programme) nella categoria degli agenti anabolizzanti della lista delle sostanze proibite del 2025.
Il giocatore attualmente alla posizione numero 1940 del ranking mondiale non ha ancora presentato ricorso, nonostante la sospensione sia entrata in vigore a partire dal 16 febbraio 2026.