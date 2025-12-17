Next Gen ATP Finals 2025: Budkov Kjaer batte Landaluce in quattro set

Nicolai Budkov Kjaer non sbaglia all’esordio nelle Next Gen ATP Finals 2025 di Jeddah. Il norvegese (n.136) la spunta in quattro set sullo spagnolo Martin Landaluce (n.134). 4-1 3-4(7) 4-2 4-3(4), in un’ora e 45 minuti di gioco, il punteggio in favore del 19enne scandinavo, bravo ad evitare di farsi trascinare nella lotta dall’iberico, salvandosi al tie-break del quarto, dopo essersi trovato sotto di un break e sotto 3-0 proprio nel tie-break. “È stato un match molto duro – ha affermato Budkov al termine dell’incontro – io e Martin siamo molto amici e quest’anno abbiamo avuto la sfortuna di scontrarci tre volte e avevo sempre perso. Sono molto felice della vittoria. Ho avuto una gran partenza, ho controllato le emozioni molto bene, è stata una montagna russa di emozioni. Ci sono stati molti punti belli, un dritto in corsa, un rovescio in salto… mi sono divertito molto”, le parole, nell’intervista in campo, di Budkov Kjaer, che nella seconda giornata affronterà lo spagnolo Rafael Jodar, uscito vincente dal rispettivo incontro con Learner Tien.

Inizio super di Budkov Kjaer, che ha brekkato nel primo game dell’incontro, portandosi a casa nel giro di pochi minuti il primo set a suon di vincenti con entrambi i fondamentali da fondo campo.

Reazione immediata dello spagnolo, che si è aggiudicato un secondo set che sembrava poter essere decisivo, visto che per portarselo a casa ha annullato set point.

Format, quello delle Next Gen, che non permette passaggi a vuoto troppo lunghi. Bravo a interpretare questo messaggio il norvegese, che ha subito cancellato il finale del secondo set reagendo e rimettendo il musetto avanti, portandosi sopra due set a uno.

Quarto set che, dopo uno scambio iniziale di break, ha visto come conclusione più ovvia quella del tie-break. Lotteria che ha visto lo spagnolo issarsi sullo 0-3, prima di subire un parziale di sette punti a uno che ha regalato la vittoria e i primi tre punti al norvegese Nicolai BudkovKjaer, diventando il secondo norvegese a vincere un match in questa competizione dopo Casper Ruud nel 2019.