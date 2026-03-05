Masters 1000 Indian Wells 2026, Cobolli: “Sinner e Musetti ci stanno guidando. Con Lorenzo rapporto speciale”

Fresco vincitore dell’ATP 500 di Acapulco, Flavio Cobolli si sta allenando in vista del suo esordio al Masters 1000 di Indian Wells 2026 contro il serbo Miomir Kecmanovic. Il romano ha parlato ai microfoni di SkySport, dopo essersi allenato con il suo amico e compagno di nazionale Lorenzo Musetti, del rapporto con il carrarino e dell’ingresso nella top 15 mondiale, in cui ha raggiunto proprio Musetti e il numero 2 del mondo Jannik Sinner.

“Allenarsi con Lorenzo è sempre un privilegio. Stiamo tanto insieme, prima di venire qui abbiamo giocato alla PlayStation, quindi ce la spassiamo. Ma quando dobbiamo stare in campo ognuno pensa a sé, facciamo il meglio l’uno per l’altro e per noi stessi in primis”. E sull’ingresso in top 15, al fianco di Sinner e Musetti: “Mi sento parte di questo viaggio. Jannik e Lorenzo ci stanno guidando in questo percorso che stiamo avendo insieme”.