Montepremi e Punti

Montepremi Atp Houston 2026: soldi, punti ranking e prize money

Redazione
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Ben Shelton - Foto Ben Whitley:IPA
Ben Shelton - Foto Ben Whitley:IPA

Il montepremi ed il prize money, con i punti per il ranking, dell’ATP 250 di Houston, in programma dal 30 marzo al 5 aprile. Tanti tennisti statunitensi decidono di rimanere a “casa” per un’altra settimana prima di spostarsi dall’altro lato dell’Atlantico. Così, in Texas, Ben Shelton è la prima testa di serie di un tabellone che nel corso degli anni ha sempre regalato molte soddisfazioni agli atleti di casa. Per il vincitore 250 punti valevoli per il ranking maschile.

TUTTE LE ENTRY LIST

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MONTEPREMI ATP 250 HOUSTON 2026

PRIMO TURNO – $ 7.510 (0 punti)

SECONDO TURNO – $ 12.835 (25 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 21.155 (50 punti)

SEMIFINALE – $ 36.520 (100 punti)

FINALE – $ 62.115 (150 punti)

VINCITORE – $ 106.460 (250 punti)

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