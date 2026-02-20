Alcaraz-Mensik/Fils in tv: data, orario, diretta streaming Finale ATP 500 Doha 2026

Il numero uno del mondo Carlos Alcaraz sfiderà il vincitore della sfida tra Jakub Mensik, reduce dalla vittoria su Jannik Sinner, e Arthur Fils nella finale all’ATP 500 di Doha 2026. Lo spagnolo ha battuto in semifinale il russo Andrey Rublev col punteggio di 7-6(3) 6-4 in 2 ore e 2 minuti di gioco. Per Alcaraz sarà la prima finale in assoluto nel torneo qatariota, dove lo scorso anno si era fermato solo ai quarti di finale a seguito della sconfitta contro Jiri Lehecka.

ALCARAZ-MENSIK O FILS IN TV: DATA E ORARIO

Il match tra Carlos Alcaraz e il vincitore tra Jakub Mensik e Arthur Fils, valido per la finale sul cemento outdoor di Doha, andrà in scena sabato 20 febbraio, con orario da definire. La partita sarà visibile in diretta tv sui canali SkySport e in streaming su SkyGo e NOW.