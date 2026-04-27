Tabellone prequalificazioni maschili Internazionali BNL d’Italia 2026: tutti gli accoppiamenti

Sorteggiato il tabellone delle prequalificazioni maschili degli Internazionali BNL d’Italia 2026, torneo in programma dal 28 aprile al 17 maggio. Testa di serie numero 1 Michele Ribecai, seguito da Federico Bondioli, Gabriele Piraino e Filippo Romano, rispettivamente seconda, terza e quarta forza del seeding. C’è anche Francesco Forti, accreditato della quinta testa di serie.
IL TABELLONE COMPLETO
(1) Ribecai vs Miletich
Coccioli vs De Marchi
Zanada vs Rapagnetta
Speziali vs (7) Covato
(3) Piraino vs Parenti
Bacaloni vs Massara
Baldoni vs Noce
Perfetti vs (6) Martin Manzano
(8) Angelini vs Gabrieli
Bonadio vs Di Nicola
Bronzetti vs Campana
Tabacco vs (4) Romano
(5) Forti vs Spiridon
Malgaroli vs Ingarao
Ortenzi vs Primucci
Bellezza vs (2) Bondioli