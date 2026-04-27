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Tabellone prequalificazioni maschili Internazionali BNL d’Italia 2026: tutti gli accoppiamenti

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Federico Bondioli (foto Luigi Leonardi)
Federico Bondioli (foto Luigi Leonardi)

Sorteggiato il tabellone delle prequalificazioni maschili degli Internazionali BNL d’Italia 2026, torneo in programma dal 28 aprile al 17 maggio. Testa di serie numero 1 Michele Ribecai, seguito da Federico Bondioli, Gabriele Piraino e Filippo Romano, rispettivamente seconda, terza e quarta forza del seeding. C’è anche Francesco Forti, accreditato della quinta testa di serie.

QUALI WILD CARD SONO IN PALIO

IL TABELLONE COMPLETO

(1) Ribecai vs Miletich
Coccioli vs De Marchi

Zanada vs Rapagnetta
Speziali vs (7) Covato

(3) Piraino vs Parenti
Bacaloni vs Massara

Baldoni vs Noce
Perfetti vs (6) Martin Manzano

 

(8) Angelini vs Gabrieli
Bonadio vs Di Nicola

Bronzetti vs Campana
Tabacco vs (4) Romano

(5) Forti vs Spiridon
Malgaroli vs Ingarao

Ortenzi vs Primucci
Bellezza vs (2) Bondioli

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