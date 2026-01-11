ATP/WTA Adelaide 2026: programma, orari e ordine di gioco lunedì 12 gennaio. In campo Vavassori

Il programma, con gli orari italiani e l’ordine di gioco di lunedì 12 gennaio del torneo combined di Adelaide ATP (250) e WTA (500). Un solo rappresentante per i colori azzurri: Andrea Vavassori che da alternate scenderà in campo nel ‘Court 2’ contro l’argentino Thiago Agustin Tirante nel secondo match a partire dalle ore 01.30 italiane. A inaugurare il campo centrale la sfida tra la wild card Emerson Jones e la numero 6 del seeding Emma Navarro; a chiudere il programma Thanasi Kokkinakis se la vedrà contro Sebastian Korda. Esordio sullo Showcourt 1 per il campione del Masters 1000 di Shangai Valentin Vacherot (numero 5 del seeding) contro il francese Ugo Humbert.
IL PROGRAMMA DI LUNEDÍ 12 GENNAIO
CENTRE COURT
ore 1.30 e a seguire
(WC) Jones – (6) Navarro
(WC) Tomljanovic – (5) Tauson
Opelka – Popyrin
Non prima delle ore 9.00 e a seguire
Kasatkina – (WC) Sakkari
Kokkinakis – Korda
SHOWCOURT 1
ore 1.30 e a seguire
(8) Mboko – Haddad Maia
Badosa – Bouzkova
(Q) Cristian – (4) Alexandrova
Non prima delle ore 7.30 e a seguire
Kecmanovic – (5) Vacherot
Humbert – Atmane
COURT 4
ore 1.30
Babos/Fernandez – Kenin/Siegemund
Non prima delle ore 2.30 e a seguire
Kalinskaya – (Q) Ruse
(WC) Birrell/Joint – (2) Siniankova/Zhang
(1) Hsieh/Ostapenko – Kato/Stollar
Bouzkova/Stefani – Eikeri/Neel
COURT 3
Ore 01.30 e a seguire
(2) Fearnley – (6) Vukic
(3) Walton – (7) Halys
Non prima delle ore 04.30 e a seguire
Romios/Seggerman – (WC) Hijikata/Schoolkate
Schnaitter/Wallner – Brkic/Dzumhur
Non prima delle ore 7.30
Altmaier – Munar
COURT 2
Ore 01.30 e a seguire
(4) Misolic – Shevchenko
Tirante – (ALT) Vavassori
Non prima delle ore 04.30 e a seguire
Machac/Vocel – Pavlasek/Smith
Valentova/Vondrousova – (4) Danilina/Krunic
Kichenok/Krawczyk – Khromacheva/Panova