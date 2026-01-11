AtpNewsWta

ATP/WTA Adelaide 2026: programma, orari e ordine di gioco lunedì 12 gennaio. In campo Vavassori

Donato Boccadifuoco
By Donato Boccadifuoco
2 Min Read
Andrea Vavassori - Foto Marta Magni | MEF tennis events
Andrea Vavassori - Foto Marta Magni | MEF tennis events

Il programma, con gli orari italiani e l’ordine di gioco di lunedì 12 gennaio del torneo combined di Adelaide ATP (250) e WTA (500). Un solo rappresentante per i colori azzurri: Andrea Vavassori che da alternate scenderà in campo nel ‘Court 2’ contro l’argentino Thiago Agustin Tirante nel secondo match a partire dalle ore 01.30 italiane. A inaugurare il campo centrale la sfida tra la wild card Emerson Jones e la numero 6 del seeding Emma Navarro; a chiudere il programma Thanasi Kokkinakis se la vedrà contro Sebastian Korda. Esordio sullo Showcourt 1 per il campione del Masters 1000 di Shangai Valentin Vacherot (numero 5 del seeding) contro il francese Ugo Humbert.

IL PROGRAMMA DI LUNEDÍ 12 GENNAIO

CENTRE COURT

ore 1.30 e a seguire

(WC) Jones – (6) Navarro

(WC) Tomljanovic – (5) Tauson

Opelka – Popyrin

Non prima delle ore 9.00 e a seguire

Kasatkina – (WC) Sakkari

Kokkinakis – Korda

SHOWCOURT 1

ore 1.30 e a seguire

(8) Mboko – Haddad Maia

Badosa – Bouzkova

(Q) Cristian – (4) Alexandrova

Non prima delle ore 7.30 e a seguire

Kecmanovic – (5) Vacherot

Humbert – Atmane

COURT 4

ore 1.30

Babos/Fernandez – Kenin/Siegemund

Non prima delle ore 2.30 e a seguire

Kalinskaya – (Q) Ruse

(WC) Birrell/Joint – (2) Siniankova/Zhang

(1) Hsieh/Ostapenko – Kato/Stollar

Bouzkova/Stefani – Eikeri/Neel

COURT 3

Ore 01.30 e a seguire

(2) Fearnley – (6) Vukic

(3) Walton – (7) Halys

Non prima delle ore 04.30 e a seguire

Romios/Seggerman – (WC) Hijikata/Schoolkate

Schnaitter/Wallner – Brkic/Dzumhur

Non prima delle ore 7.30

Altmaier – Munar

COURT 2

Ore 01.30 e a seguire

(4) Misolic – Shevchenko

Tirante – (ALT) Vavassori

Non prima delle ore 04.30 e a seguire

Machac/Vocel – Pavlasek/Smith

Valentova/Vondrousova – (4) Danilina/Krunic

Kichenok/Krawczyk – Khromacheva/Panova

Share This Article

DI TENDENZA

SOCIAL

RELATED NEWS