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Djokovic si allena a Marbella: il Masters 1000 di Madrid nel mirino (VIDEO)

Francesco Bruni
By Francesco Bruni
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Novak Djokovic al Masters 1000 di Miami
Novak Djokovic - Foto Charles Baus/CSM/Shutterstock

Un dritto di là, un rovescio di qua. Prosegue la preparazione al terzo torneo stagionale per Novak Djokovic che, con il Masters 1000 di Madrid nel mirino, si allena sulla terra battuta di Marbella.

Il 24 volte campione Slam, a poco più di un mese dalla sua ultima apparizione nel circuito al Masters 1000 di Indian Wells, sembra pronto per inseguire il quarantunesimo titolo Masters 1000 della carriera, con sullo sfondo il Roland Garros. Per Djokovic, Madrid sarà anche l’occasione per rimettere insieme partite e fiducia dopo lo stop dell’ultimo periodo, in un momento della stagione in cui ogni dettaglio può fare la differenza.

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