Djokovic si allena a Marbella: il Masters 1000 di Madrid nel mirino (VIDEO)

Un dritto di là, un rovescio di qua. Prosegue la preparazione al terzo torneo stagionale per Novak Djokovic che, con il Masters 1000 di Madrid nel mirino, si allena sulla terra battuta di Marbella.
Il 24 volte campione Slam, a poco più di un mese dalla sua ultima apparizione nel circuito al Masters 1000 di Indian Wells, sembra pronto per inseguire il quarantunesimo titolo Masters 1000 della carriera, con sullo sfondo il Roland Garros. Per Djokovic, Madrid sarà anche l’occasione per rimettere insieme partite e fiducia dopo lo stop dell’ultimo periodo, in un momento della stagione in cui ogni dettaglio può fare la differenza.
Novak Djokovic @DjokerNole was training in Marbella today for the upcoming Madrid Masters #MMOPEN
After one-month rest and recovery, he looks good, not that “rusty”😏 pic.twitter.com/JoWPj9hfDU
— NovakAnalysis (@NovakAnalysis) April 16, 2026