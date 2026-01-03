Swiatek critica la ‘Battaglia dei Sessi’: “Era solo show, non l’ho guardata”

“Non ho guardato la Battaglia dei Sessi, era solo uno show e non sono interessata a questo genere di cose“. Dura critica nei riguardi del match d’esibizione tra Nick Kyrgios e Aryna Sabalenka quella espressa nella conferenza stampa pre United Cup da Iga Swiatek. La campionessa di Wimbledon in carica, in attesa di esordire con la maglia della propria nazionale contro la tedesca Eva Lys giorno 5 gennaio, ha mostrato il suo disappunto sulla sfida che ha visto prevalere il tennista australiano per 6-3 6-3 sulla numero 1 del mondo.

IL PUNTO DI VISTA DI SWIATEK

Nessun significato particolare e nessuno scopo sociale, questa la chiarissima posizione di Swiatek sulla Battaglia dei Sessi andata in scena lo scorso 28 dicembre: “Un match che ha attratto molta attenzione ma che non ha avuto nulla a che fare con cambiamenti sociali o altro di importante che avrebbe potuto avere un impatto sul tennis femminile. Hanno usato lo stesso nome del match di Billie Jean King del 1973 e il nome era l’unica cosa che avevano in comune. Nel tennis femminile ci sono grandi individualità e grandi storie, non abbiamo bisogno di paragonarci al tennis maschile – afferma la numero 2 del mondo -. Match come quello tra Kyrgios e Sabalenka non sono necessari, molto meglio sicuramente gli eventi in cui tutti e due i tour sono rappresentati insieme“.