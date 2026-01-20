Australian Open 2026, doppio femminile: Errani/Paolini centrano il secondo turno

6-3 6-2 in un’ora e 19 minuti. Non potevano augurarsi un esordio migliore Sara Errani e Jasmine Paolini, le quali hanno inaugurato il loro cammino in doppio all’Australian Open 2026 con un’agevole vittoria ai danni della coppia formata dalla britannica Maia Lumsden e dalla cinese Qianhui Tang. Partita mai in discussione e sempre in controllo delle azzurre, seconde teste di serie, dominanti soprattutto in risposta e brave a mettere in discesa entrambi i parziali sin da subito. Al secondo turno se la vedranno contro la coppia che uscirà vincente dal derby tra wild card Birrell/Gibson-Kobori/Shimizu.