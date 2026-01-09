WTA Brisbane 2026, Muchova batte Rybakina e si prende la scena: “Mi sento bene in campo”

Dopo la brillante vittoria sulla kazaka Elena Rybakina (N.5 WTA) con il punteggio di 6-2 2-6 6-4, in un match intenso e combattuto durato oltre due ore, Karolína Muchova si gode un successo di grande prestigio che le regala fiducia e consapevolezza in questo avvio di stagione.

La tennista ceca, attualmente numero 20 del mondo, ha mostrato grande solidità mentale nei momenti decisivi dell’incontro del WTA 500 di Brisbane, riuscendo a spuntarla al termine di una battaglia in equilibrio che avrebbe potuto prendere qualsiasi direzione. Un risultato che vale doppio, non solo per il calibro dell’avversaria, di cui ha interrotto una striscia di 13 vittorie consecutive, ma anche per le sensazioni positive che Muchova sta ritrovando in campo dopo le difficoltà vissute nella parte finale della scorsa stagione. Al termine della partita, la ceca non ha nascosto la propria soddisfazione nell’intervista post-match.

Una ritrovata freddezza nel chiudere la partita al servizio

«È sempre bello ottenere un grande risultato, soprattutto contro giocatrici di questo livello. È stata una partita davvero combattuta; poteva andare in entrambi i modi, ma sono felice di essere riuscita a spuntarla, soprattutto nel finale del match. È una cosa su cui avevo faticato alla fine della scorsa stagione: chiudere le partite al servizio. Ha funzionato negli ultimi due match, quindi ne sono molto soddisfatta».

Sensazioni positive in campo

«Specialmente nel primo torneo della stagione non sai mai cosa aspettarti: come scenderai in campo, come saranno preparate le altre. Sono semplicemente felice. Per ora mi sento bene in campo».

La tennista nativa di Olomuc, in semifinale, se la vedrà con la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka, in un match che si preannuncia molto interessante per il contrasto di stili tra due giocatrici.