Entry List Wta Abu Dhabi 2026: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list e le partecipanti del torneo Wta 500 di Abu Dhabi 2026, in programma dall’1 al 7 febbraio sui campi in cemento. Inizia come da recente tradizione il febbraio in Medio Oriente con il primo di tre importanti appuntamenti. Entry list di assoluto livello, con un cut-off attorno alla trentesima posizione del ranking mondiale. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Wta 500 di Abu Dhabi. 

1​ ELENA RYBAKINA KAZ 5​
2​ EKATERINA ALEXANDROVA 10​
3​ BARBORA KREJCIKOVA CZE PR10
4​ BELINDA BENCIC SUI 11​
5​ CLARA TAUSON DEN 14​
6​ EMMA NAVARRO USA 15​
7​ LIUDMILA SAMSONOVA 17​
8​ VICTORIA MBOKO CAN 18​
9​ MARKETA VONDROUSOVA CZE PR18
10​ ELISE MERTENS BEL 19​
11​ LEYLAH FERNANDEZ CAN 22​
12​ JELENA OSTAPENKO LAT 23​
13​ QINWEN ZHENG CHN 24​
14​ PAULA BADOSA ESP 25​
15​ DAYANA YASTREMSKA UKR 27​
16​ SOFIA KENIN USA 28​
17​ BEATRIZ HADDAD MAIA BRA PR30
18​ MCCARTNEY KESSLER USA 31​
19​ MAYA JOINT AUS 32

