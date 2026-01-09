Entry List Wta Abu Dhabi 2026: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list e le partecipanti del torneo Wta 500 di Abu Dhabi 2026, in programma dall’1 al 7 febbraio sui campi in cemento. Inizia come da recente tradizione il febbraio in Medio Oriente con il primo di tre importanti appuntamenti. Entry list di assoluto livello, con un cut-off attorno alla trentesima posizione del ranking mondiale. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Wta 500 di Abu Dhabi.
ENTRY LIST WTA ABU DHABI 2026
1 ELENA RYBAKINA KAZ 5
2 EKATERINA ALEXANDROVA 10
3 BARBORA KREJCIKOVA CZE PR10
4 BELINDA BENCIC SUI 11
5 CLARA TAUSON DEN 14
6 EMMA NAVARRO USA 15
7 LIUDMILA SAMSONOVA 17
8 VICTORIA MBOKO CAN 18
9 MARKETA VONDROUSOVA CZE PR18
10 ELISE MERTENS BEL 19
11 LEYLAH FERNANDEZ CAN 22
12 JELENA OSTAPENKO LAT 23
13 QINWEN ZHENG CHN 24
14 PAULA BADOSA ESP 25
15 DAYANA YASTREMSKA UKR 27
16 SOFIA KENIN USA 28
17 BEATRIZ HADDAD MAIA BRA PR30
18 MCCARTNEY KESSLER USA 31
19 MAYA JOINT AUS 32