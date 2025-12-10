Entry List

Entry List Wta Auckland 2026: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list e i partecipanti del torneo Wta 250 di Auckland 2026, in programma dal 5 all’11 gennaio sui campi in cemento. Elina Svitolina ed Emma Navarro guidano il seeding dello storico torneo neozelandese che aprirà il calendario del circuito femminile per la stagione 2026. Un field non particolarmente di alto livello, l’ucraina e la statunitense uniche top-30 al via. Presente anche la nostra Elisabetta Cocciaretto. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Wta 250 di Auckland.

ENTRY LIST WTA AUCKLAND 2026

1. Elina Svitolina (UKR) 14
2. Emma Navarro (USA) 15
3. Iva Jovic (USA) 35
4. Alexandra Eala (PHI) 52
5. Janice Tjen (IND) 53
6. Magda Linette (POL) 55
7. Xinyu Wang (CHN) 56
8. Peyton Stearns (USA) 63
Sonay Kartal (GBR) 69
Donna Vekic (CRO) 70
Francesca Jones (GBR) 74
Varvara Gracheva (FRA) 77
Camila Osorio (COL) 78
Renata Zarazua (MEX) 79
Elisabetta Cocciaretto (ITA) 81
Petra Marcinko (CRO) 82
Caty McNally (USA) 83
Ella Seidel (GER) 84
Alycia Parks (USA) 85
Lulu Sun (NZL) 90
Panna Udvardy (HUN) 91
Sara Bejlek (CRO) 92

 

