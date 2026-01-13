Entry List Atp Buenos Aires 2026: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list e i partecipanti del torneo Atp 250 di Buenos Aires 2026, in programma dal 9 al 15 febbraio sui campi in terra rossa. Inizia la tournée sudamericana per diversi tennisti italiani, a partire da Lorenzo Musetti, che sarà il numero uno del tabellone nella capitale argentina. Ma con lui al via anche Luciano Darderi, Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Atp 250 di Buenos Aires.
ENTRY LIST ATP BUENOS AIRES 2026
Musetti,Lorenzo ITA 5
Cerundolo,Francisco ARG 20
Darderi,Luciano ITA 24
Fonseca,Joao BRA 30
Baez,Sebastian ARG 39
Sonego,Lorenzo ITA 40
Altmaier,Daniel GER 44
Ugo Carabelli,Camilo ARG 47
Muller,Alexandre FRA 50
Berrettini,Matteo ITA 56
Etcheverry,Tomas Martin ARG 61
Dzumhur,Damir BIH 66
Comesana,Francisco ARG 68
Martinez,Pedro ESP 71
Navone,Mariano ARG 74
Garin,Cristian CHI 80
Tabilo,Alejandro CHI 81
Misolic,Filip AUT 82
ALTERNATES
1 Cerundolo,Juan Manuel (1) ARG 83
2 Duckworth,James (3) AUS 86
3 Nava,Emilio (1) USA 88
4 Djere,Laslo (1) SRB 91
5 Taberner,Carlos (1) ESP 98
6 Buse,Ignacio (1) PER 99
7 Kopriva,Vit (1) CZE 100
8 Burruchaga,Roman Andres (1) ARG 103
9 Barrios Vera,Tomas (1) CHI 107
10 Monfils,Gael (1) FRA 110