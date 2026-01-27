Australian Open 2026: Irriconoscibile Gauff, vince Svitolina in meno di un’ora

Elina Svitolina batte Coco Gauff con una prestazione super e vola in semifinale all’Australian Open 2026. 6-1 6-2 in meno di un’ora per la numero 12 del seeding che raggiunge per la quarta volta in carriera la semifinale in un Major, la prima a Melbourne. Dall’altra parte della rete, irriconoscibile l’americana che non riesce mai a trovare il ritmo e a mettere in difficoltà l’avversaria. Nel prossimo turno l’ucraina affronterà la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka che ha sconfitto Iva Jovic con il punteggio di 6-3 6-0 in un’ora e ventotto minuti.

LA PARTITA

Nel primo set la numero 12 del mondo comincia con un break in apertura, ma subisce l’immediato controbreak nel game successivo. La numero 3 del tabellone però non riesce ad entrare in partita: perde 5 giochi consecutivi e il primo parziale si conclude per 6-1 in meno di mezz’ora di gioco.

Nel secondo set il canovaccio della partita non cambia e la giocatrice ucraina vince tre game di fila in apertura, strappando il servizio all’avversaria nel secondo game. La due volte vincitrice Slam prova a rimettersi in partita, cercando di non forzare e giocando tante palle al centro del campo. Svitolina però non si disunisce e continua a giocare il suo miglior tennis. Sul punteggio di 5-2 arrivano due match point per la numero 12 del tabellone che non sbaglia, chiudendo la partita per 6-1 6-2.