Qualificazioni Masters 1000 Miami 2026: derby tra Maestrelli e Bellucci?

Francesco Maestrelli e Mattia Bellucci sono gli unici due italiani presenti nelle qualificazioni del Masters 1000 di Miami 2026. Al primo turno i due affronteranno rispettivamente Yosuke Watanuki (235 ATP) e Nicolas Jarry (152 ATP). In caso di vittoria di entrambi gli azzurri ci sarebbe un derby per conquistare un posto nel tabellone principale.

Contents Maestrelli

Bellucci

Maestrelli

L’avversario del toscano sarà l’ex Top 100 giapponese Watanuki, precipitato in classifica a causa di qualche guaio fisico. Tra i due esiste un solo precedente che risale al secondo turno di qualificazioni del Challenger 80 di Forlì 4 del 2022. In quell’occasione si impose il nipponico 6-3 2-6 6-4. L’avvio di stagione di Watanuki non è stato esaltante: non ha ancora vinto una partita in un main draw né a livello Challenger né ATP. Tuttavia ha ottenuto un buon successo in Coppa Davis contro Sebastian Ofner (6-3 6-4). Al contrario, Maestrelli ha vissuto il suo miglior inizio stagione di sempre con il secondo turno all’Australian Open, la finale al Challenger 75 di Tenerife 1 e la qualificazione al Masters 1000 di Indian Wells.

Bellucci

Anche il tennista lombardo affronta un ex Top 100: Nicolas Jarry. Difatti il cileno vanta un best ranking alla posizione numero 16 e una finale 1000 a Roma nel 2024, ricordi lontani per un giocatore reduce da 11 sconfitte consecutive. Jarry non vince un match di singolare dal 4 luglio 2025, quando eliminò Joao Fonseca al terzo turno di Wimbledon. Il momento è immortalato perfettamente dalla sconfitta contro Maestrelli nelle quali di Indian Wells dove il cileno era avanti 6-2 nel tie-break del terzo set e non ha sfruttato 5 match point, perdendo il match.

LEGGI L’APPROFONDIMENTO SULLA SITUAZIONE DI JARRY

Dal canto suo Bellucci, invece, ha avuto un avvio nel complesso positivo (quarti di finale all’ATP 500 di Acapulco, finale al Challenger 175 di Cap Cana) seppur altalenante. Infatti, il classe 2001 ha alternato ottime settimane a qualche passaggio a vuoto come le due sconfitte consecutive al primo turno tra l’ATP 500 di Dallas (6-3 6-4 da Brandon Nakashima) e l’ATP 250 di Delray Beach (6-1 6-4 da Miomir Kecmanovic). Non esistono precedenti tra Bellucci e Jarry, ciononostante l’azzurro sembra favorito.