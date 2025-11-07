Kyrgios, il miracolo del ginocchio: “Non so cosa sia successo, ma sono tornato”

Dalle tenebre della frustrazione alla luce della speranza. Nick Kyrgios, il talento ribelle del tennis australiano, sembra tornare a sorridere dopo quasi tre anni di dolore e silenzi. Il suo ginocchio — quello che sembrava aver messo fine alla sua carriera — si sarebbe “miracolosamente” rigenerato. E ora, il sogno di rivederlo all’Australian Open non è più utopia.

“Non so cosa sia successo,” ha raccontato in un’intervista all’Australian Associated Press. “Ma da un mese il mio ginocchio non si gonfia più, non fa male dopo gli allenamenti. Mi muovo come nel 2022. È come se fosse ringiovanito di qualche anno.”

Un mese fa, dice Kyrgios, non avrebbe mai pensato di poter tornare in campo: “Avevo perso la speranza. Non credevo di poter competere di nuovo. Ora invece riesco a mettere insieme giorni di lavoro, a spingere, a costruire il mio gioco. È una sensazione bellissima.”

Dal dolore alla rinascita

Dopo appena sei partite giocate in tre anni e quattro interventi chirurgici, il trentenne di Canberra era sprofondato nel limbo dei dimenticati del tennis, scivolando oltre il millesimo posto in classifica.

Ma il fuoco non si è mai spento. A dicembre giocherà una serie di esibizioni: contro Ben Shelton ad Atlanta, Tommy Paul al Madison Square Garden, poi la World Team Tennis in India e un curioso “Battle of the Sexes” contro Aryna Sabalenka a Dubai. Saranno test decisivi per capire se potrà ricevere la wild card per Melbourne.

“Se supero tutto questo, sono pronto. Non so se chiamarlo miracolo, ma il mio ginocchio è tornato a funzionare. Ora posso allenarmi sul serio: lavorare sul dritto, sul servizio, sulla risposta. Non solo sulla riabilitazione.”

Anche il polso, altro punto debole degli ultimi anni, “è in ottime condizioni”, assicura.

Il ritorno di Nick

Kyrgios non promette trionfi, ma realismo e nuova serenità: “Non sto dicendo che vincerò il torneo. Dopo tutto quello che ho passato, sono solo felice di avere di nuovo una possibilità. Mi sento vivo.”

Per chi lo conosce, è già una notizia straordinaria. Il talento imprevedibile, capace di infiammare il pubblico e di esasperare gli arbitri, è pronto a tornare. Con meno rabbia, più gratitudine.

E se davvero il suo ginocchio ha fatto il miracolo, Melbourne potrebbe riscoprire l’uomo che il tennis non ha mai smesso di aspettare.

Numeri da campione

Nick Kyrgios è dunque pronto a tornare in campo, e la domanda sorge spontanea: potrà davvero impensierire i due dominatori del tennis moderno, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz?

Ovviamente è ancora presto per sbilanciarsi, ma le statistiche parlano chiaro. L’australiano, in carriera, è riuscito a battere due volte Novak Djokovic, tre volte Rafael Nadal e persino una volta Roger Federer. Ora, con il ginocchio apparentemente “miracolato” e una nuova serenità, Kyrgios punta a rientrare nel circuito pronto a sfidare anche i migliori della nuova generazione.