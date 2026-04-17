Cinque anni fa l’ultima tappa prima dell’ascesa: Carlos Alcaraz trionfa al Challenger di Oeiras (VIDEO)

Cinque anni fa, a Oeiras, Carlos Alcaraz disputava, e vinceva, quella che sarebbe rimasta la sua ultima finale nel circuito Challenger. Era il 2021, un momento di passaggio, lontano anni luce dai trionfi Slam che sarebbero arrivati di lì a poco, ma già ricco di segnali chiarissimi. In finale, lo spagnolo superò Facundo Bagnis con un solido 6-4 6-4, imponendo ritmo e personalità. Un successo costruito lungo tutta la settimana, impreziosito anche da una vittoria contro un giocatore che oggi è stabilmente tra i primi 30 del mondo, Brandon Nakashima. Non un dettaglio banale: già allora, Alcaraz dimostrava di poter reggere, e vincere, contro avversari di alto livello.

L’ultima volta nei Challenger

Quel torneo era un Challenger 125, categoria che spesso rappresenta un crocevia importante per i giovani talenti in rampa di lancio. Alcaraz, all’epoca numero 115 del ranking ATP, lo attraversò con la sicurezza di chi è destinato a restarci pochissimo. Il dato più curioso, riletto oggi, riguarda proprio il rapporto tra Alcaraz e il circuito Challenger: in carriera ne ha giocati “solo” 15, vincendone ben 4. Oltre a Oeiras, i suoi successi sono arrivati a Trieste, Barcellona e Alicante. Numeri che raccontano meglio di qualsiasi parola la rapidità della sua ascesa.

Da lì in avanti, infatti, il passaggio al circuito maggiore è stato definitivo. Niente più Challenger, solo palcoscenici sempre più grandi. E quella finale di Oeiras, col senno di poi, assume i contorni di un ultimo saluto: l’ultima tappa di apprendistato prima di prendersi il tennis mondiale.