Il calendario 2026 di Lorenzo Musetti aggiornato: tutti i tornei in programma di settimana in settimana

Il programma del 2026 di Lorenzo Musetti con il calendario dei tornei aggiornato di settimana in settimana fino al termine della stagione tennistica. Dopo la migliore annata della sua ancor giovane carriera, il classe ’02 azzurro si ripresenta ai nastri di partenza da top-10 della classifica mondiale. Anche quest’anno il primo impegno sarà ad Hong Kong, per poi spostarsi in Australia per lo Slam Down Under. A febbraio il primo assaggio di terra rossa con gli appuntamenti sudamericani in attesa degli eventi clou della primavera europea, con nel mezzo la trasferta sul cemento nordamericano.
L’ex semifinalista di Wimbledon proverà poi a rifarsi sull’erba, dopo la sfortunata parentesi dello scorso anno a causa dell’infortunio patito a Parigi. L’obiettivo a lungo termine, chiaramente, sarà quello di confermarsi in top-10 e raggiungere per il secondo anno consecutivo le ATP Finals di Torino.
IL CALENDARIO 2026 DI LORENZO MUSETTI *
* (Aggiornato con gli eventi confermati e gli impegni obbligatori per regolamento ATP)
* (Soggetto a eventuali modifiche dovute a cambi di programmazione per scelte tecniche, infortuni ecc.)
GENNAIO
5-11 Gennaio
-ATP 250 Hong Kong (Hard)
13 Gennaio
-Esibizione Aus.Open Opening Week vs. Alexander Zverev
18 Gennaio – 1 Febbraio
-Australian Open (Hard)
FEBBRAIO
9-15 Febbraio
-ATP 250 Buenos Aires (Terra Rossa)
16-22 Febbraio
-ATP 500 Rio de Janeiro (Terra Rossa)
23 Febbraio – 1 Marzo
-ATP 500 Acapulco (Hard)
MARZO
4-14 Marzo
-ATP Masters 1000 Indian Wells (Hard)
18-29 Marzo
-ATP Masters 1000 Miami (Hard)
APRILE
5-12 Aprile
-ATP Masters 1000 Monte-Carlo (Terra Rossa)
22 Aprile-3 Maggio
-ATP Masters 1000 Madrid (Terra Rossa)
MAGGIO
6-17 Maggio
-ATP Masters 1000 Roma (Terra Rossa)
24 Maggio-7 Giugno
-Roland Garros (Terra Rossa)
GIUGNO
29 Giugno-12 Luglio
-Wimbledon (Erba)
LUGLIO
/
AGOSTO
2-11 Agosto
-ATP Masters 1000 Montreal (Hard)
13-23 Agosto
-ATP Masters 1000 Cincinnati (Hard)
SETTEMBRE
31 Agosto-13 Settembre
-Us Open (Hard)
OTTOBRE
7-18 Ottobre
-ATP Masters 1000 Shanghai (Hard)
NOVEMBRE
2-8 Novembre
-ATP Masters 1000 Parigi (Indoor Hard)
15-22 Novembre
Ev. Nitto ATP Finals (Indoor Hard)
24-29 Novembre
Ev. Finals Coppa Davis (Indoor Hard)