US Open 2025, Swiatek da record: 65 vittorie consecutive all’esordio

Nuovo torneo, nuovo record per Iga Swiatek, che continua a stabilire primati nel circuito WTA. In occasione dello US Open 2025, ha superato al primo turno la colombiana Emiliana Arango con un netto 6-1 6-2 in un’ora di gioco, infrangendo così un record che resisteva dai tempi di Monica Seles. La polacca ha infatti conquistato la sua 65^ vittoria consecutiva all’esordio in un torneo. All’apparenza può sembrare una statistica normale, ma in realtà è clamorosa.

Vuol dire che negli ultimi 65 tornei a cui ha preso parte, Iga ha sempre vinto il primo match disputato. Per l’ultimo ko al debutto bisogna tornare agli Internazionali d’Italia del 2020, quando fu battuta dall’olandese Arantxa Rus. Curiosamente, quello fu l’ultimo torneo prima del suo primo Roland Garros vinto, che di fatto la proiettò tra le migliori al mondo.

Swiatek tocca quota 50

Il successo contro Arango ha poi permesso a Iga Swiatek di tagliare un altro traguardo importante. Ha infatti centrato la sua 50^ vittoria in stagione, riuscendo a replicare quanto fatto nelle scorse tre stagioni. A dir la verità dal 2022 al 2024 ha sempre superato anche quota 60 (rispettivamente 67, 68 e 64), tuttavia già così rappresenta un unicum nel circuito WTA. A prescindere da cosa accadrà da qui a fine stagione, Swiatek sarà l’unica giocatrice ad aver vinto almeno 50 match nelle ultime quattro stagioni.