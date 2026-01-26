Australian Open 2026, Musetti: “Ho fatto ciò che dovevo per battere Fritz. Spero di prendermi la rivincita con Djokovic”

“La mia prestazione di oggi è stata solida. Avevo preparato molto bene il match e ho fatto tutto ciò che andava fatto per battere Fritz che è un grandissimo avversario. Sono molto contento di aver raggiunto i quarti di finale qui per la prima volta“. Felice per il risultato e consapevole di aver giocato un gran tennis, Lorenzo Musetti si presenta in conferenza stampa dopo il successo contro il tennista californiano per 6-2 7-5 6-4 che, oltre a regalargli la sfida contro Novak Djokovic nei quarti di finale dell’Australian Open 2026, gli permette di raggiungere un traguardo importante: aver raggiunto almeno i quarti di finale in tutti i tornei dello Slam.

LA CHIAVE DEL MATCH

Mentalità, concentrazione e aggressività. Queste secondo il carrarino le chiavi del match che gli hanno permesso di battere Fritz in tre set: “Non so se Taylor avesse qualche problema fisico, all’inizio pensavo di sì perché non ha servito nel migliore dei modi ma poi ha servito e giocato come sempre. Io sono sempre rimasto concentrato sul mio gioco senza guardare cosa accadesse dall’altra parte della rete e questo probabilmente ha fatto la differenza rispetto al passato dove mi concentravo anche sugli avversari. Gioco in maniera più aggressiva, sento di aver fatto questo cambio di mentalità e mi sento sempre più in fiducia anche su questo tipo di superfici“.

OSTACOLO DJOKOVIC VERSO LA SEMIFINALE

La recente sconfitta ad Atene e un complessivo di nove vittorie a una in favore del tennista serbo. Il computo degli H2H contro Novak Djokovic non sorride a Musetti che però mostra di essere fiducioso in vista della nuova sfida al 24 volte campione Slam: “Giocare contro Novak è sempre una sfida, specialmente qui a Melbourne dove ha vinto tantissime volte. Sarà sicuramente un match molto difficile, ha avuto qualche giorno di riposo e credo sia contento per questo ma sento di avere delle chance adesso. In passato abbiamo giocato match molto vicini ma non sono stato abbastanza freddo da riuscire a batterlo, spero di avere la mia rivincita“.

L’IMPORTANZA DEL TEAM

“Al momento qui ho metà del mio team – conclude Musetti -. Penso che stiamo facendo un grande lavoro perché da quando è iniziato il torneo sono accadute molte cose sfortunatamente non positive. Ad ogni modo abbiamo trovato la maniera di andare avanti e mi stanno aiutando molto a trovare in campo la versione migliore di me stesso. Mi sento veramente molto orgoglioso e voglioso di continuare a onorare questo torneo anche per quella parte del team che è a casa“.