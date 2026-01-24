Australian Open 2026, Darderi non si ferma più: Khachanov ko e primo ottavo Slam in carriera

Luciano Darderi batte Karen Khachanov con il punteggio di 7-6 3-6 6-3 6-4 e raggiunge la seconda settimana dell’Australian Open 2026. Così facendo, l’azzurro approda al suo primo ottavo di finale Slam, dove ad attenderlo potrebbe esserci il derby con Jannik Sinner.
Battaglia di oltre tre ore, giocata nelle condizioni infernali di Melbourne, con temperature che hanno superato i 35 gradi. Ciononostante, la partita è stata di ottimo livello, con entrambi i giocatori capaci di andare oltre il caldo ed esprimere un tennis di grande qualità.
Una vittoria che scaccia, una volta di più, i dubbi sulle qualità di Luciano anche su superfici veloci: Darderi si conferma un giocatore sempre più completo e continua l’avvicinamento alla top 20.
LA PARTITA
Parte meglio il giocatore italiano, che piazza in apertura un break, però ingenuamente restituito al russo. Il primo parziale resta in equilibrio e si decide al tie-break, risolto da un solo punto: cade dalla parte di Luciano, permettendogli di fare partita di testa.
Storia inversa nel secondo set, dove a brekkare per primo è Karen Khachanov, sfruttando diversi regali di Luciano dopo essersi trovato avanti 40-15. Un break che basta al russo per riportare il match in parità sull’1-1.
Il terzo set si rivela inevitabilmente decisivo: l’equilibrio viene spezzato nel sesto game da un break di Darderi, che lo conserva grazie a un rendimento al servizio davvero di altissimo livello.
Tornato avanti, Luciano alza ulteriormente il suo livello, piazzando la zampata decisiva in avvio di quarto set e portando a casa una delle vittorie più importanti della sua carriera.
Il livello di Darderi cresce esponenzialmente di partita in partita: dopo un esordio complicato con Garin e l’ottima prestazione contro Báez, al terzo turno è arrivata la ciliegina sulla torta.