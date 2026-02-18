Wta 1000 Dubai 2026, ritiro Rybakina contro Ruzic: il motivo e cosa succede con le scommesse

Si ferma all’improvviso Elena Rybakina. La campionessa degli Australian Open 2026 è stata costretta al ritiro a causa di un infortunio nel match contro Antonia Ruzic nel WTA 1000 di Dubai 2026 quando era sotto 0-1 nel terzo set. La kazaka ha chiamato il fisioterapista spiegando di sentirsi poco bene: nausea, debolezza e una notte insonne alle spalle. Dopo un breve consulto con lo staff medico, ha deciso di non proseguire l’incontro, lasciando così strada libera alla croata. Resta ora da capire se si sia trattato soltanto di un malessere passeggero o se la situazione possa influire sui prossimi impegni in calendario.

Ritiro Rybakina: cosa succede con le scommesse

La sfida tra Rybakina e Ruzic è regolarmente iniziata, perciò è probabile che i siti di scommesse considerino valido l’esito finale con la vittoria assegnata a Ruzic e la sconfitta a Rybakina, trattandosi di ritiro a match in corso. Per quanto riguarda le altre tipologie di giocata, come il set betting o le scommesse su under/over games, il rimborso dipende dal regolamento del singolo operatore e dal momento in cui si è verificato il ritiro. In genere, le giocate vengono rimborsate se l’esito non è già determinato matematicamente. Il consiglio, comunque, è di verificare sempre le condizioni specifiche del sito di betting su cui è stata effettuata la puntata.