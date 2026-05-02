Marta Kostyuk vince il WTA 1000 di Madrid 2026: quanto guadagna? Punti, soldi e montepremi

Marta Kostyuk vince il WTA 1000 di Madrid 2026. L’ucraina batte in finale la russa Mirra Andreeva – con il punteggio di 6-3 7-5 – e conquista il terzo titolo della carriera, dopo quelli nel WTA 250 di Rouen nel 2023 e nel WTA 500 di Brisbane nel 2026.
Kostyuk si prende Madrid: punti, soldi e montepremi
Primo Big Title per Kostyuk, che guadagna 1000 punti e da lunedì entrerà nel suo best ranking di numero 15 del mondo. Con il successo in finale su Andreeva, l’ucraina si intasca anche i 1.0007.615 euro di montepremi per la vincitrice.
IL MONTEPREMI DEL WTA 1000 DI MADRID
IL MONTEPREMI COMPLETO
PRIMO TURNO – € 21.285 (0 punti)
SECONDO TURNO – € 31.585 (35 punti)
TERZO TURNO – € 54.110 (65 punti)
OTTAVI DI FINALE – € 92.470 (120 punti)
QUARTI DI FINALE – € 169.375 (215 punti)
SEMIFINALE – € 297.550 (390 punti)
FINALE – € 535.585 (650 punti)
VINCITRICE – € 1.007.615 (1000 punti)