Vagnozzi alla vigilia di Sinner-Zverev: “Alcaraz out? Era il favorito per Roma e Parigi”

“Alcaraz era il favorito principale sulla terra battuta in questo momento. Ha vinto gli ultimi due Roland Garros e ha vinto Roma, senza il favorito c’è quel pizzico di pressione in più che si può avvertire. Noi pensiamo giorno per giorno e naturalmente dispiace perché non si augura mai nessun male a un giocatore, ma sono cose che capitano perché i ragazzi spingono ogni giorno al massimo. Succederà ancora, può succedere a noi e può succedere a chiunque, noi dobbiamo cercare di fare il meglio come al solito”. Così, ai microfoni di Sky, Simone Vagnozzi, allenatore di Jannik Sinner, alla vigilia della finale del Masters 1000 di Madrid 2026 contro Alexander Zverev.