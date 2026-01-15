WTA 250 Brisbane 2026, ritiro di Frech dal torneo: il motivo e cosa succede con le scommesse

Magdalena Frech non giocherà il match di secondo turno contro Emma Raducanu. La tennista polacca dopo aver superato al primo turno la francese Elsa Jacquemot per 6-4 6-0, non scenderà in campo per un posto nei quarti di finale. La testa di serie n.1 Raducanu, passa dunque il turno e se la vedrà con la wild card australiana Taylah Preston, che ha superato al primo turno Bouzas Maneiro e al secondo Srmakova. Per la tennista britannica potrà essere sicuramente un’occasione per fare bene nel suo primo torneo dell’anno.
RITIRO FRECH, COSA CAMBIA PER LE SCOMMESSE?
Cosa succede per chi avevo giocato sulla partita? Per quel che riguarda le scommesse, dato che non si è giocato neppure un punto, la partita viene considerata nulla (VOID). Dunque se si trattava di una giocata singola i soldi verranno rimborsati; qualora fosse stata invece inserita in una multipla verrà rimossa la quota di questo incontro.