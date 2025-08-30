Us Open 2025: Majchrzak “restituisce” il cappellino autografato sottratto ad un bambino

Sul campo il match di secondo turno degli US Open 2025 tra Kamil Majchrzak e Karen Khachanov è terminato con la vittoria del tennista polacco in rimonta in 5 set (2-6 64-7 6-4 7-5 710-65), ma è sugli spalti al termine del match che è avvenuto un episodio alquanto singolare. Majchrzak, felice per il prezioso successo ottenuto, è rimasto in campo per firmare dei cappellini, ma uno di questi, indirizzato ad un bambino, viene improvvisamente sottratto da un uomo.

MAJCHRZAK, IL CAPPELLINO E UNA VICENDA A LIETO FINE

Il video è naturalmente diventato virale sui Social e proprio grazie a ciò Kamil Majchrzak ha potuto rimediare all’ingiustizia subita dal bambino tra gli spalti degli US Open. Proprio il tennista polacco ha infatti attivato, tramiti i propri profili Social, la ricerca del bambino in questione affinché potesse donargli il tanto ambito cappellino firmato. A distanza di poche ore la missione è stata compiuta: rintracciato bambino e cappellino restituito. Ora per il polacco è il momento di tornare a focalizzarsi sul campo e sul prossimo match che lo attende: il terzo turno degli US Open contro il tennista svizzero Leandro Riedi che vale l’ingresso agli ottavi di finale.