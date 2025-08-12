Stefano Travaglia a Todi con coach Alessandro Motti

Dagli Internazionali di Tennis Città di Todi | CERgo Tennis Cup arriva una novità riguardante Stefano Travaglia. L’ascolano, ex numero 60 ATP e oggi alla piazza 233, proseguirà la (nuova) scalata al ranking con coach Alessandro Motti. È terminata dunque la collaborazione con Gipo Arbino. Motti, ex doppista già n.91 di categoria e attualmente ottimo direttore di tornei professionistici, è in Umbria al seguito di ‘Steto’. Un nuovo connubio per una nuova risalita.
