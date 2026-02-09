WTA 1000 Doha 2026, Paolini: “Condizioni lente, devo essere più continua al servizio”

Manca sempre meno per l’esordio di Jasmine Paolini al WTA 1000 di Doha 2026, in cui dovrà affrontare la vincente del match tra la greca Maria Sakkari, numero 52 del ranking, e la wildcard turca Zeynep Sonmez. La testa di serie numero 6 del torneo cerca il riscatto dopo la prematura uscita al terzo turno dell’Australian Open ai danni della statunitense classe 2007 Iva Jovic.

Intervenuta ai microfoni di SuperTennis, l’italiana ha fatto il punto della situazione in vista del primo WTA 1000 della stagione: “L’allenamento sta andando abbastanza bene. Il campo è abbastanza lento e le palle diventano abbastanza grandi, quindi le condizioni non sono velocissime. Non è facilissimo fare andare la palla e giocare profondo, bisognerà cercare di buttare fuori le avversarie con la lunghezza”.

Ha poi aggiunto: “Non è mai stato un torneo facile per me questo”. La numero 8 del mondo, infatti, in Qatar non ha mai vinto due partite consecutive. Lo scorso anno perse agli ottavi di finale contro Jelena Ostapenko con un doppio 6-2 in poco più di un’ora.

La toscana ha parlato anche degli obiettivi che si è posta per il 2026: “Vorrei essere una giocatrice un pochino più continua al servizio, avere più continuità da questo punto di vista credo mi aiuterà. E poi continuare a divertirmi: una chiave per rendere al meglio, per me, è sentirmi bene in campo”.