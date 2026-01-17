Australian Open 2026: Sasnovich si qualifica, sfida Paolini

Aljaksandra Sasnovič (n.102 WTA) si è qualificata per il tabellone principale degli Australian Open 2026, superando nell’ultimo turno di qualificazioni l’ucraina Darija Snihur (n. 136 WTA) con il punteggio di 6-2 0-6 6-2. Grazie a questa vittoria, la giocatrice bielorussa si è regalata al primo turno la possibilità di esibirsi su un grande palcoscenico contro Jasmine Paolini (n. 7 WTA), testa di serie numero 7 del primo torneo Slam della nuova stagione.

Il 2018 l’anno della svolta e il best ranking

Il 2018 rappresenta il vero punto di svolta nella carriera di Aliaksandra Sasnovich. La tennista bielorussa si afferma definitivamente nel circuito maggiore raggiungendo una finale WTA a Brisbane, ottenendo risultati di prestigio negli Slam e spingendosi fino agli ottavi di finale a Wimbledon. È l’anno della consacrazione: Sasnovich entra stabilmente nell’élite mondiale e chiude la stagione al numero 30 del ranking WTA, il miglior piazzamento della sua carriera.

l peso del 2019: continuità mancata

L’anno successivo, però, segna un brusco rallentamento. Nel 2019 Sasnovich fatica a dare continuità ai buoni risultati, nonostante alcune vittorie di prestigio, come quella su Elina Svitolina a Brisbane e una semifinale a Sydney. Tra problemi fisici ricorrenti e rendimento altalenante, la bielorussa perde terreno in classifica ed esce dalla Top 50, chiudendo l’anno al numero 67 del mondo.

Tra pandemia e fragilità fisica (2020–2021)

Il 2020 è inevitabilmente condizionato dalla pandemia. Dopo lo stop forzato del circuito, Sasnovich riesce comunque a mostrare segnali di ripresa nella seconda parte della stagione, raggiungendo i quarti di finale a Palermo e Linz e tornando al terzo turno dello US Open. Risultati incoraggianti, ma non sufficienti per un vero rilancio, che la portano a terminare l’anno intorno alla 90ª posizione WTA.

Il rientro graduale e la maturità agonistica

Nel 2021 arrivano finalmente i migliori exploit del periodo post-2018. Sasnovich ritrova brillantezza nei grandi appuntamenti, raggiungendo il terzo turno a Wimbledon e gli ottavi di finale a Indian Wells, con vittorie di grande peso su Emma Raducanu e Simona Halep. Pur senza una scalata in classifica, dimostra di poter ancora competere ad alto livello.

Il 2022 segna una nuova fase di stabilità e maturità agonistica. Sasnovich centra la quarta finale WTA della carriera a Melbourne Summer Set 2, ottiene per la prima volta gli ottavi a Miami e rientra stabilmente tra le prime 100 del mondo, arrivando a ridosso della Top 50. Senza tornare ai picchi del 2018, la bielorussa ritrova continuità e solidità, confermandosi una presenza affidabile nel circuito.

Dal 2023 al 2025: esperienza, transizione e ruolo di outsider pericolosa

Il 2023 si apre per Sasnovich come un anno di transizione. Dopo il rilancio parziale del 2022, la bielorussa non riesce a stabilizzarsi definitivamente nella Top 50, ma rimane una presenza costante tra Top 70 e Top 120. I risultati arrivano a sprazzi, soprattutto nei tornei di medio livello e nelle qualificazioni Slam, dove continua a dimostrare solidità ed esperienza.

Nel 2024 il copione è simile, ma con segnali di maggiore continuità. Sasnovich alterna main draw WTA e qualificazioni, ottenendo alcune vittorie di prestigio e mantenendo una buona resa nei tornei sul cemento.

Il 2025 conferma questa identità. Sasnovich non torna ai picchi del 2018, ma consolida il suo status di giocatrice esperta, difficile da affrontare, soprattutto nei primi turni degli Slam e nei tabelloni di qualificazione. I risultati nei Major passano spesso attraverso match lunghi e combattuti, segno di una tennista che ha imparato a convivere con i propri limiti fisici senza rinunciare alla competitività.

La sfida con la Paolini

L’incontro che la vedrà opposta alla giocatrice toscana si presenta sulla carta molto difficile, ma l’inizio di stagione convincente — con i quarti di finale raggiunti nel WTA 500 di Brisbane, dove ha sconfitto anche la numero 14 del mondo Clara Tauson — e l’esperienza della giocatrice di Minsk lasciano presagire che non sarà affatto una passeggiata per Jasmine.