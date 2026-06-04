Challenger 125 Perugia 2026: Pellegrino lotta ancora e passa in rimonta su Carballes Baena

Andrea Pellegrino rimonta Roberto Carballes Baena agli ottavi di finale del Challenger 125 di Perugia 2026 per 4-6 7-5 6-3 in poco meno di tre ore. Un’altra lunga e dispendiosa battaglia per il pugliese, che, proprio come all’esordio, rimane aggrappato con le unghie e con i denti al match subito dopo aver passato il brivido dell’eliminazione. Un primo set archiviato con il break al nono game per l’iberico; poi, in svantaggio di un ulteriore break nel secondo parziale, il 29enne di Bisceglie ha trovato la luce in fondo al tunnel. Da lì in poi si è rivisto il ‘Pelle’ che abbiamo potuto ammirare nel magico percorso agli Internazionali d’Italia o nelle qualificazioni del Roland Garros (prima volta in un main draw Slam). Perché per il ragazzone di Martina Franca vincere senza sudare non è contemplato. E la difesa del titolo continua.

Il numero 124 ATP, in pura versione diesel, sfiderà ora ai quarti di finale Pierluigi Basile, già vincitore di due derby azzurri nel torneo umbro, avendo giustiziato Francesco Forti e Stefano Travaglia. La caccia alla Top 100 prosegue.