Quanto guadagna Sinner in semifinale all’Australian Open 2026? Montepremi, soldi

Jannik Sinner ha sconfitto in tre set Ben Shelton e si è qualificato per la semifinale dell’Australian Open 2026: quanto guadagna? Ecco montepremi e soldi. L’azzurro non ha incontrato difficoltà nel suo impegno di quarti di finale e si è comodamente sbarazzato dell’ottava testa di serie sulla Rod Laver Arena. 6-3 6-4 6-4 il punteggio del match, durato poco meno di due ore e mezza, che ha regalato a Sinner la semifinale contro Novak Djokovic

SEMIFINALE SINNER-DJOKOVIC: DATA E ORARIO

SINNER: MONTEPREMI E SOLDI

In virtù della semifinale raggiunta all’Australian Open, Jannik Sinner si è assicurato un assegno da circa 717 mila euro, che corrispondono a $1.250.000 dollari australiani.

MONTEPREMI AUSTRALIAN OPEN 2026