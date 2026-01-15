Sorteggio tabelloni Australian Open 2026: tutti gli accoppiamenti degli italiani

Il sorteggio e gli accoppiamenti del tabellone dell’Australian Open 2026 di tutti i tennisti e le tenniste italiane impegnate a Melbourne Park. In attesa della conclusione dell’ultimo round delle qualificazioni, sono undici gli azzurri al via in questo Slam Down Under. Ben nove sono nel main draw maschile: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci e Luca Nardi. A livello femminile la quantità lascia per il momento più a desiderare, con le sole Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto ammesse in tabellone. Di seguito tutti gli accoppiamenti di primo turno.

SORTEGGIO AUSTRALIAN OPEN 2026: ACCOPPIAMENTI ITALIANI

PRIMO TURNO TABELLONE MASCHILE

(20) Cobolli vs (Q) o (LL)

Berrettini vs de Minaur

Arnaldi vs (13) Rublev

(5) Musetti vs Collignon

Sonego – Taberner

Bellucci vs (12) Ruud

(22) Darderi vs Garin

Nardi vs (Q) o (LL)

(2) Sinner vs Gaston

PRIMO TURNO TABELLONE FEMMINILE

(7) Paolini vs (Q)

Cocciaretto vs Grabher