Sorteggio tabelloni Australian Open 2026: tutti gli accoppiamenti degli italiani

Il sorteggio e gli accoppiamenti del tabellone dell’Australian Open 2026 di tutti i tennisti e le tenniste italiane impegnate a Melbourne Park. In attesa della conclusione dell’ultimo round delle qualificazioni, sono undici gli azzurri al via in questo Slam Down Under. Ben nove sono nel main draw maschile: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci e Luca Nardi. A livello femminile la quantità lascia per il momento più a desiderare, con le sole Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto ammesse in tabellone. Di seguito tutti gli accoppiamenti di primo turno.
SORTEGGIO AUSTRALIAN OPEN 2026: ACCOPPIAMENTI ITALIANI
PRIMO TURNO TABELLONE MASCHILE
(20) Cobolli vs (Q) o (LL)
Berrettini vs de Minaur
Arnaldi vs (13) Rublev
(5) Musetti vs Collignon
Sonego – Taberner
Bellucci vs (12) Ruud
(22) Darderi vs Garin
Nardi vs (Q) o (LL)
(2) Sinner vs Gaston
PRIMO TURNO TABELLONE FEMMINILE
(7) Paolini vs (Q)
Cocciaretto vs Grabher