Australian Open 2026: il derby è di Musetti, Sonego ko in tre set

È Lorenzo Musetti ad aggiudicarsi il derby italiano contro Lorenzo Sonego che lo porterà a giocarsi il terzo turno all’Australian Open 2026. Il carrarino ha avuto la meglio sul torinese col punteggio di 6-3 6-3 6-4 in poco più di due ore e quarantacinque minuti di gioco. L’allievo di Simone Tartarini è apparso quasi sempre in controllo di un match in cui è riuscito a procurarsi ben 23 palle break sfruttandone però solamente 6 anche per meriti del numero 40 del mondo. Nel prossimo turno, il numero 5 del seeding sfiderà il vincente della sfida tra il ceco Tomas Machac e il greco Stefanos Tsitsipas.

“Oggi non è stata una partita facile, giocavo contro uno dei miei migliori amici – afferma Musetti nell’intervista a caldo post match – Siamo amici ma sul campo vogliamo sempre cercare di vincere e sono molto orgoglioso di essere rimasto sempre concentrato e aver avuto l’atteggiamento giusto per tutta la durata del match. Lorenzo ha avuto qualche problema fisico sul finire della partita ma in quei momenti la cosa importante è concentrarsi su altro. Dopo i due match point non concretizzati mi ero un po’ preoccupato ma sono riuscito a ritrovare la concentrazione. Lui ha preparato il match giocando molto aggressivo, sono contento perché penso di aver forzato alcuni suoi errori alla fine il segreto per vincere è quello di giocare leggermente meglio del tuo avversario. Prossimo match? Quella tra Machac e Tsitsipas sarà una bella partita: il primo ha vinto ad Adelaide, il secondo ha disputato ottime partite in United Cup ma ci penserò poi, adesso voglio godermi questa vittoria. Vasca del ghiaccio per recuperare? Sì, ci entrerò ma molto lentamente (sorride ndr)”.

LA PARTITA

A inizio primo set è Musetti che prova il primo allungo ma Sonego riesce ad annullare quattro palle break nel secondo game. Il copione si ripete due game più tardi: il carrarino ha altre due chance di break ma il torinese le annulla nuovamente e si resta on serve sul 2-2. Nel sesto game sale a 8 il computo delle palle break complessive annullate dal numero 40 del mondo nei primi 3 game al servizio. L’ottavo game è quello buono per il carrarino che riesce a strappare il servizio all’avversario al decimo tentativo. Sonego prova l’immediata reazione ma Musetti annulla due palle del contro break e chiude il parziale col punteggio di 6-3.

In apertura di secondo set è il torinese ad avere le prime chance di break nel secondo game ma il carrarino le annulla e si resta on serve. Il primo allungo del parziale è ancora una volta di Musetti che conquista break nel terzo gioco. I break di vantaggio per il numero 5 del mondo potrebbero essere due ma ancora una volto Sonego è pronto ad annullare l’ennesima palla break a sfavore nel settimo gioco. Nell’ottavo gioco altre tre palle break annullate dal torinese in quello che ormai è diventato il leitmotiv del match fin qui. Il carrarino mantiene i successivi turni di battuta e chiude anche il secondo parziale sul 6-3.

Nel terzo set è Sonego a partire avanti con il break conquistato nel quinto gioco. Immediata reazione di Musetti con il contro break e ancor più immediata contro reazione del torinese che strappa nuovamente il servizio al proprio avversario portandosi avanti di un break. I servizi sembrano incidere molto poco in questa fase della partita e nell’ottavo gioco arriva il quarto break consecutivo, si torna on serve sul 4-4. Nel decimo game arriva l’ennesimo break che decide il match a favore del carrarino e fissa il punteggio sul definitivo 6-3 6-3 6-4.