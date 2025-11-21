Azzurri in crescita nel circuito ITF: semifinali per Serban, Zucchini, Chiesa, Pieri e Bosio

È grande Italia nel circuito ITF. Tra l’Europa meridionale e il Nord Africa sono arrivate ottime notizie per il tennis azzurro poiché ben cinque giocatori hanno raggiunto la semifinale. Si tratta di tre donne e due uomini, determinati a chiudere in crescendo questa settimana e magari a festeggiare un titolo in queste battute finali del 2025.

In Grecia, nel W35 di Heraklion, si qualifica per le semifinali Isabella Maria Serban (n. 656 WTA), superando ai quarti la serba Draginja Vukovic (n. 537 WTA) per 2-6 6-3 6-1. L’azzurra in semifinale giocherà contro un’altra serba, testa di serie numero 2 del torneo, Natalija Senic (n.384 WTA), 6-4 6-1.

In Tunisia, nel W15 di Monastir, approda in semifinale Arianna Zucchini (n.546 WTA), testa di serie numero 1 del torneo, che supera la francese, testa di serie numero 7, Lucie Pawlak (n. 1012 WTA), con un perentorio 6-0 6-2.

In Portogallo, nel W15 di Lousada, Enola Chiesa, testa di serie numero 8 (n. 689 WTA), si qualifica per le semifinali battendo la spagnola Lorena Solar Donoso (n. 965 WTA) con il punteggio di 2-6 7-6(6) 6-3. In semifinale la giocatrice italiana se la vedrà con la qualificata lettone Sabine Rutlauka (n. 1253 ATP).

In campo maschile, in Tunisia, nell’M25 di Monastir, si è qualificato per le semifinali Samuele Pieri (n. 690 ATP), battendo la testa di serie numero 4 del torneo, l’ucraino Oleksandr Ovcharenko (n. 500 ATP), con un doppio 6-4. In semifinale il giocatore toscano affronterà il rumeno, testa di serie numero 7 del torneo, Stefan Adrian Andreescu (n. 540 ATP).

In Spagna, nell’ITF M15 di Alcalá de Henares, avanza in semifinale Gabriele Bosio (n. 1208 ATP), che sconfigge a sorpresa la testa di serie numero 6, il belga Pierre Yves Bailly (n. 801 ATP), 7-5 7-6. In semifinale il giocatore italiano se la vedrà con l’olandese Abel Forger, testa di serie numero 4 del torneo (n. 792 ATP).