ATP 500 Dubai 2026: missili iraniani sugli Emirati Arabi, finale Medvedev-Griekspoor a rischio?

Forti tensioni tra Stati Uniti e Israele in Medio Oriente. Un uomo è stato ucciso ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, negli attacchi iraniani di questa mattina in risposta a quelli americani avvenuti nelle prime ore della giornata. Decine di voli cancellati e spazio aereo chiuso nella zona interessata dopo gli attacchi simultanei dell’Iran a Qatar, Kuwait, Arabia Saudita, Bahrain, Israele e i già citati Emirati Arabi Uniti. Emirati dove alle 16.00 dovrebbe disputarsi la finale dell’ATP 500 di Dubai tra Daniil Medvedev e Tallon Griekspoor. Non c’è stata nessuna comunicazione da parte dell’ATP, ma agenzie di stampa emiratine hanno parlato di “diversi missili lanciati dall’Iran” e il governo ha denunciato l’attacco come “una flagrante violazione della sovranità nazionale e del diritto internazionale: ci riserviamo il pieno diritto di rispondere a questa escalation”.

AGGIORNAMENTO 13.40 – La finale del doppio Heliovaara/Patten vs Arevalo/Pavic è iniziata regolarmente

NON SI GIOCA LA FINALE DI DUBAI: RITIRO DI GRIEKSPOOR