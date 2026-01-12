Tabellone ATP 250 di Auckland 2026: Shelton guida il seeding, presente Darderi

Sorteggiato il tabellone dell’ATP 250 di Auckland, in programma dal 12 al 17 gennaio 2026, nella settimana che precede l’inizio dell’Australian Open. Un solo italiano al via: Luciano Darderi, che aprirà il suo 2026 opposto al vincente del match tra Ugo Carabelli e la wild card Alejandro Tabilo. A guidare il seeding presente Ben Shelton, seguito da Casper Ruud. Tra le principali teste di serie troviamo anche: Jakub Mensik (3) e Luciano Darderi (4). Presente anche il campione in carica Gael Monfils, che potrebbe incrociare Casper Ruud in un eventuale secondo turno.
IL TABELLONE COMPLETO AGGIORNATO
PARTE ALTA
Shelton (1) bye
Comesana – Royer
Brooksby – Watt (WC)
Baez (7) – Nava (Q)
Darderi (4) bye
Tabilo (WC) – Ugo Carabelli
Muller – Giron (SE)
Michelsen (6) – Navone
PARTE BASSA
Norrie (5) – Gaston (Q)
Bautista Agut (WC) – Mpetshi Perricard
Medjedovic (Q) – Kovacevic
Mensik (3) bye
Borges (8) – Etcheverry
Mannarino – Spizzirri (Q)
Marozsan – Monfils
Ruud (2) bye