AtpNews

Tabellone ATP 250 di Auckland 2026: Shelton guida il seeding, presente Darderi

Tommaso Giuliani
By Tommaso Giuliani
1 Min Read
Luciano Darderi - Masatoshi Okauchi/Shutterstock
Luciano Darderi - Masatoshi Okauchi/Shutterstock

Sorteggiato il tabellone dell’ATP 250 di Auckland, in programma dal 12 al 17 gennaio 2026, nella settimana che precede l’inizio dell’Australian Open. Un solo italiano al via: Luciano Darderi, che aprirà il suo 2026 opposto al vincente del match tra Ugo Carabelli e la wild card Alejandro Tabilo. A guidare il seeding presente Ben Shelton, seguito da Casper Ruud. Tra le principali teste di serie troviamo anche: Jakub Mensik (3) e Luciano Darderi (4). Presente anche il campione in carica Gael Monfils, che potrebbe incrociare Casper Ruud in un eventuale secondo turno.

IL TABELLONE COMPLETO AGGIORNATO

PARTE ALTA

Shelton (1) bye
Comesana – Royer

Brooksby – Watt (WC)
Baez (7) – Nava (Q)

Darderi (4) bye
Tabilo (WC) – Ugo Carabelli

Muller – Giron (SE)
Michelsen (6) – Navone

PARTE BASSA 

Norrie (5) – Gaston (Q)
Bautista Agut (WC) – Mpetshi Perricard

Medjedovic (Q) – Kovacevic
Mensik (3) bye

Borges (8) – Etcheverry
Mannarino – Spizzirri (Q)

Marozsan – Monfils
Ruud (2) bye

Share This Article

DI TENDENZA

SOCIAL

RELATED NEWS