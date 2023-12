A Nicola Porcu e Barbara Dessolis gli Assoluti sardi: il finale perfetto a un 2023 da incorniciare

Un finale di stagione migliore di così, al Tennis Club Cagliari, non lo potevano proprio chiedere. Perché il mese di dicembre si è aperto con la promozione in Serie A1 della squadra femminile e si chiude coi i sorrisi di Nicola Porcu e Barbara Dessolis, vincitori dell’edizione 2023 dei Campionati sardi assoluti, la seconda consecutiva giocata al circolo di Monte Urpinu. Un successo su tutta la linea, con la bellezza di 229 iscritti sparsi nei tabelloni di singolare e doppio, e le due vittorie individuali finite nelle mani di giocatori di casa. Non è una sorpresa il trionfo della Dessolis, capace di laurearsi regina del tennis sardo per il quarto anno consecutivo al termine di una finale – giocata sul campo indoor a causa del forte vento – risolta con un doppio 6-1 su Gaia Schirru, mentre è una novità il successo di Porcu, che dopo anni di dominio di Manuel Mazzella è riuscito a scippargli il trono. Il giovane del Tc Cagliari ce l’ha fatta dominando la finale contro Matteo Mura (6-1 6-0 il punteggio) e ha ricevuto il trofeo dalle mani di Andrea Lecca, direttore del torneo ma soprattutto recordman di titoli – nove – nella manifestazione di punta del movimento regionale. Un’immagine che profuma di passaggio di testimone. Alla vigilia del titolo in singolare, Barbara Dessolis aveva già fatto poker in doppio con la sorella Marcella (battendo in rimonta il duo Sechi/Cicu), mentre nel doppio maschile la vittoria è andata a Mura/Mazzella. Un successo per il Tc Cagliari anche nel misto, grazie a Carlotta Lehner, a segno in coppia con Federico Visioli. A Giovanni Maria Lasio e Giorgia Spina i titoli di terza categoria, ad Andrea Puddu il “quarta”.

“Siamo felici di aver ospitato un’altra grande edizione dei campionati regionali sardi – spiega Lodovica Binaghi, consigliera responsabile del settore agonistico del Tc Cagliari –, con un’ottima risposta da parte dei giocatori, di tutte le categorie. Ci siamo impegnati per garantire ai protagonisti le migliori condizioni di gioco possibili, combattendo anche con pioggia e vento. Non è stato facile ma grazie all’impegno del nostro grandissimo staff, del direttore del torneo Andrea Lecca, della segreteria e dei responsabili dei campi ci siamo riusciti”. Ad accrescere la soddisfazione, le tante vittorie di casa. “Siamo orgogliosi di quanto fatto dai ragazzi: è il coronamento di un buonissimo anno, sotto tutti i punti di vista. Ci sono stati il Superchallenger, il FIP Platinum di padel e la cavalcata in Serie A1, ma ciò che ci rende più fieri è quello che non si vede, cioè il grande lavoro quotidiano svolto con i ragazzi della scuola tennis. Ne abbiamo raccolto i frutti nei campionati giovanili a squadre, segno che il progetto funziona. I grandi eventi servono anche per questo: fanno bene al movimento e permettono ai giovani di vivere esperienze importanti. Chiudiamo un anno felice, ma non ci accontentiamo e puntiamo a un 2024 ancora migliore”.

CAMPIONATI SARDI ASSOLUTI – I risultati delle finali

Singolare maschile Open: Nicola Porcu b. Matteo Mura 6-1 6-0.

Singolare femminile Open: Barbara Dessolis b. Gaia Schirru 6-1 6-1.

Doppio maschile: Mura/Mazzella b. Porcu/Sanna ritiro.

Doppio femminile: Dessolis/Dessolis b. Sechi/Cicu 4-6 7-5 10/7.

Doppio misto: Visioli/Lehner b. M. Dessolis/Mura 1-6 6-2 10/4.

Singolare maschile 3ª categoria: Giovanni Maria Lasio b. Giovanni Bella 6-2 6-2.

Singolare femminile 3ª categoria: Giorgia Spina b. Anna Maria Valli 3-6 6-3 6-1.

Singolare maschile 4ª categoria: Andrea Puddu b. Matteo Floris 6-2 2-6 6-2.

Leggi anche: