Nadal non ha dubbi: “Alcaraz è già una leggenda del nostro sport”

Quando Rafa Nadal parla di tennis (e non solo), il mondo dello sport si ferma per ascoltare le parole di uno dei più grandi atleti di sempre. Il campione spagnolo ha presentato Spin & Swing, un circuito di golf benefico sponsorizzato da Cantabria Labs, il cui ricavato andrà alla Rafa Nadal Foundation, ovvero l’organizzazione filantropica del 22 volte vincitore Slam. In occasione di tale evento, il nativo di Maiorca, intervistato dai media presenti, ha speso parole al miele nei confronti del numero uno del mondo Carlos Alcaraz, fresco vincitore dell’Australian Open 2026 che gli ha permesso di diventare il più giovane giocatore a completare il Career Grand Slam.

NADAL: “ALCARAZ È UNA LEGGENDA”

“Carlitos non è una promessa, è già una leggenda del nostro sport” ha esordito il 14 volte campione sulla terra rossa del Roland Garros. “Ha già vinto 7 Slam. Non sono tanti i giocatori che nella storia ci sono riusciti. Carlitos sta portando il tennis ad un livello incredibile. Credo che dovremmo pensare solo a divertirci e ad apprezzarlo”.

Nadal è poi ritornato sulla finale del Major australiano, che ha potuto godersi dalla tribuna, tra Alcaraz e Djokovic. “Hanno giocato un match di altissimo livello, in cui la differenza d’età si è fatta sentire. Mi sono divertito tantissimo a guardare la finale”.

IL PARAGONE TRA CAMPIONI DI EPOCHE DIVERSE

La leggenda spagnola ha inoltre commentato le parole di Patrick Mouratoglu, il quale continua a sostenere che Sinner e Alcaraz avrebbero battuto i “big three” nel loro prime. “Non voglio generare polemica, ma l’analisi di ‘quel signore’ è sbagliata. Ognuno fa la sua carriera, io non ho mai detto che alcuni sono migliori di altri: la carriera di ognuno determinerà chi sarà stato il migliore”, ha proseguito il 22 volte campione Slam, che si è poi lasciato andare con un paragone calcistico degno di nota. “Paragonare Alcaraz con il Djokovic attuale è come paragonare il Messi di oggi a quello del Barcellona o il Ronaldo di oggi a quello del Real Madrid”.

NOVAK DJOKOVIC, UN CAMPIONE SENZA TEMPO

L’ex numero al mondo ha parlato anche di uno dei suoi rivali di sempre Novak Djokovic, affrontando anche la possibilità della vittoria numero 25 a livello Slam per il serbo: “Non penso possa cambiare molto nel tennis la vittoria del 25esimo Slam da parte di Djokovic. Ha avuto una carriera impressionante ed è ancora lì a lottare perché è in grado du farlo. Ha avuto la sua occasione a Melbourne. Ad essere onesti, non credo che me avrà molte altre a causa della sua età, ma è da ammirare quello che sta raggiungendo” ha concluso il 39enne di Manacor.