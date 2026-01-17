ATP 250 Adelaide 2026: Machac supera Humbert e vince il titolo

Tomas Machac sconfigge Ugo Humbert nella finale dell‘ATP 250 di Adelaide 6-4 6-7(2) 6-2 in 2 ore e 25 minuti. Il tennista ceco conquista, così, il secondo titolo ATP della sua carriera, dopo quello ad Acapulco nel marzo dell’anno scorso vinto in finale contro Alejandro Davidovich Fokina. Grazie al successo sul cemento australiano il ceco scala ben undici posizioni nel ranking mondiale portandosi alla posizione n.24, a poche posizioni dal suo best ranking di n.20. Il percorso del classe 2000 verso la finale testimonia ancor di più l’ottimo lavoro svolto nel corso della settimana: due soli set persi nei cinque match disputatati tra Duckworth, Halys, Munar, Paul, e oggi in finale Humbert

La partita

Humbert prende subito il controllo in avvio di match e si porta sul 3-0. Da quel momento, però, Machac conquista sei dei successivi sette game e ottiene il primo parziale per 6-4. Il secondo set vede un equilibrio maggiore, entrambi giocatori non concedono niente al servizio e si arriva fino al tie-break dove il francese gioca i punti decisivi con più attenzione e porta il match in parità, chiudendo per 7 punti a 2. Nel parziale decisivo, il tennista ceco sembra averne di più, strappa il servizio al suo avversario nel quarto gioco e con ordine gestisce il vantaggio fino al 6-2.